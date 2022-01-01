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Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт
850 ₽
Наборы сверл
    Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт
    Арт. О00000025186
    Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт
    Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт
    Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт
      Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт
      Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт
      Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт

      Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт

      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025186

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		10
      Диаметр, мм
      		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
      Все характеристики
      850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл по металлу ПРАКТИКА Мастер 911-956, 10 шт - наиболее часто используемые диаметры сверл по металлу. Состав оптимально подобран для работ с основными крепёжными системами: дюбели, саморезы, заклепки, винты. Упакованы в металлическую кассету. Подходит для любого домашнего умельца, незаменим в быту и хорошо выглядит в качестве подарка любителям мастерить