Набор сверл по металлу Практика Мастер 911-956, 10 шт
Арт. О00000025186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|10
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Диаметр, мм
|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Набор сверл по металлу ПРАКТИКА Мастер 911-956, 10 шт - наиболее часто используемые диаметры сверл по металлу. Состав оптимально подобран для работ с основными крепёжными системами: дюбели, саморезы, заклепки, винты. Упакованы в металлическую кассету. Подходит для любого домашнего умельца, незаменим в быту и хорошо выглядит в качестве подарка любителям мастерить