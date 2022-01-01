Набор сверл по металлу ПРАКТИКА Мастер 911-956, 10 шт - наиболее часто используемые диаметры сверл по металлу. Состав оптимально подобран для работ с основными крепёжными системами: дюбели, саморезы, заклепки, винты. Упакованы в металлическую кассету. Подходит для любого домашнего умельца, незаменим в быту и хорошо выглядит в качестве подарка любителям мастерить