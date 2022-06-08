Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук

Преимущества

Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали

Удобная упаковка

ПРАКТИКА 640-308 - сверла спиральные, шлифованные изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали. Сверла предназначены для сверления конструкционных сталей с пределом прочности на растяжение до 900 кг/мм2, чугуна, цветных металлов, твёрдых пластиков. Во время сверления рекомендуется использовать СОЖ.