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Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
4.5
2
1 520 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
    Арт. О00000002964
    4.5
    2
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
    Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук
      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук

      Набор сверл по металлу Практика Профи 640-308, 1-10 мм, шаг 0,5 мм, 19 штук

      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002964
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		19
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • ПРАКТИКА 640-308 - сверла спиральные, шлифованные изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали. Сверла предназначены для сверления конструкционных сталей с пределом прочности на растяжение до 900 кг/мм2, чугуна, цветных металлов, твёрдых пластиков. Во время сверления рекомендуется использовать СОЖ.

        Преимущества

        • Изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали
        • Удобная упаковка