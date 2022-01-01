Набор сверл по металлу Практика Профи 640-285, 13 шт
Арт. О00000024495
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|13
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Диаметр, мм
|1, 6
- Набор сверл ПРАКТИКА серия Профи 640 -285, 13 штук. Сверла по металлу из быстрорежущей стали Р6М5 с упрочняющим покрытием нитридом титана. Угол заточки 118°. Полностью шлифованное. Для сверления стали прочностью на растяжение до 900Н/мм2, подходит для сверления цветных металлов, дерева.
Преимущества
- Сверло по металлу из быстрорежущей стали
- Удобная упаковка, ПРО кассета.