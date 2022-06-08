Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук

Преимущества

Широкая область использования

Высокое качество

Сверло считается самым распространенным предметом оснастки для дрели. Поэтому набор сверл ПРАКТИКА "Профи" 640-384 как никогда актуален. Особенность данного набора в том, что в его составе опытный мастер может найти для себя все необходимое для качественной работы с металлом, бетоном и деревом, то есть со всеми популярными нынче материалами. В набор ПРАКТИКА "Профи" 640-384 входят 9 сверл, которые можно использовать и для обработки деревянных поверхностей, и металлических, и бетонных. В связи с этим инструменты в наборе делятся на 3 категории. Изделия имеют диаметр, равный 5, 6 и 8 мм. Для изготовления сверл по металлу использовалась быстрорежущая сталь, по дереву – высокопрочная углеродистая сталь, а для бетона, камня и кирпича – твердые сплавы стали.