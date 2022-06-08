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Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
5.0
2
710 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
    Арт. О00000002966
    5.0
    2
    Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
    Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
    Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук

      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук

      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002966
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		9
      Диаметр, мм
      		5, 8
      Все характеристики
      710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло считается самым распространенным предметом оснастки для дрели. Поэтому набор сверл ПРАКТИКА "Профи" 640-384 как никогда актуален. Особенность данного набора в том, что в его составе опытный мастер может найти для себя все необходимое для качественной работы с металлом, бетоном и деревом, то есть со всеми популярными нынче материалами. В набор ПРАКТИКА "Профи" 640-384 входят 9 сверл, которые можно использовать и для обработки деревянных поверхностей, и металлических, и бетонных. В связи с этим инструменты в наборе делятся на 3 категории. Изделия имеют диаметр, равный 5, 6 и 8 мм. Для изготовления сверл по металлу использовалась быстрорежущая сталь, по дереву – высокопрочная углеродистая сталь, а для бетона, камня и кирпича – твердые сплавы стали.

        Преимущества

        • Широкая область использования
        • Высокое качество