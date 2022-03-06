Набор сверл Sturm 1055-01-SS1, 1-10 мм, 10 штук
Арт. 90131162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|10
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Диаметр, мм
|10
- Сверла предназначены для выполнения сквозных и глухих отверстий в изделиях из металла, конструкционных сталей. Сверла шлифованные из быстрорежущей стали для обработки металлов. Шлифованная стружечная канавка уменьшает трение стружки при сверлении, тем самым уменьшая нагрев сверла в процессе работы. Пластиковый футляр служит для удобства хранения.