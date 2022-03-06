Набор сверл Sturm 1055-01-SS1, 1-10 мм, 10 штук

Сверла предназначены для выполнения сквозных и глухих отверстий в изделиях из металла, конструкционных сталей. Сверла шлифованные из быстрорежущей стали для обработки металлов. Шлифованная стружечная канавка уменьшает трение стружки при сверлении, тем самым уменьшая нагрев сверла в процессе работы. Пластиковый футляр служит для удобства хранения.