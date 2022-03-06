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Набор сверл Sturm 1055-01-SS1, 1-10 мм, 10 штук
5.0
2
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Универсальные сверла
    Набор сверл Sturm 1055-01-SS1, 1-10 мм, 10 штук
    Арт. 90131162
    5.0
    2
    Набор сверл Sturm 1055-01-SS1, 1-10 мм, 10 штук

      Набор сверл Sturm 1055-01-SS1, 1-10 мм, 10 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131162
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		10
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверла предназначены для выполнения сквозных и глухих отверстий в изделиях из металла, конструкционных сталей. Сверла шлифованные из быстрорежущей стали для обработки металлов. Шлифованная стружечная канавка уменьшает трение стружки при сверлении, тем самым уменьшая нагрев сверла в процессе работы. Пластиковый футляр служит для удобства хранения.