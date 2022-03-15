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Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук
5.0
2
1 190 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук
    Арт. Х1513629
    5.0
    2
    Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук
    Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук
      Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук
      Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук

      Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук

      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1513629
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		16
      Диаметр, мм
      		13
      Все характеристики
      1 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл Sturm 1055-01-SS3 применяется в строительных, монтажных, столярных работах и др. Используется как дома, так и в мастерских. Набор состоит из 16 сверел диаметрами от 3 мм до 13 мм. Набор поставляется в специальном "стакане".

        Преимущества

        • Набор состоит из 16 сверл диаметрами от 3 мм до 13 мм
        • Набор поставляется в специальном "стакане"
        • Сверла предназначены для выполнения сквозных и глухих отверстий в изделиях из металла, конструкционных сталей
        • Сверла шлифованные из быстрорежущей стали
        • Шлифованная стружечная канавка уменьшает трение стружки при сверлении, тем самым уменьшая нагрев сверла в процессе работы
        • В набор входят популярные размеры сверл с шагом 1 мм