Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук
Арт. Х1513629
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|16
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Диаметр, мм
|13
- Набор сверл Sturm 1055-01-SS3 применяется в строительных, монтажных, столярных работах и др. Используется как дома, так и в мастерских. Набор состоит из 16 сверел диаметрами от 3 мм до 13 мм. Набор поставляется в специальном "стакане".
Преимущества
- Набор состоит из 16 сверл диаметрами от 3 мм до 13 мм
- Набор поставляется в специальном "стакане"
- Сверла предназначены для выполнения сквозных и глухих отверстий в изделиях из металла, конструкционных сталей
- Сверла шлифованные из быстрорежущей стали
- Шлифованная стружечная канавка уменьшает трение стружки при сверлении, тем самым уменьшая нагрев сверла в процессе работы
- В набор входят популярные размеры сверл с шагом 1 мм