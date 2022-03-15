Набор сверл Sturm 1055-01-SS3, 3-13 мм, 16 штук

Набор сверл Sturm 1055-01-SS3 применяется в строительных, монтажных, столярных работах и др. Используется как дома, так и в мастерских. Набор состоит из 16 сверел диаметрами от 3 мм до 13 мм. Набор поставляется в специальном "стакане".

Преимущества

Набор состоит из 16 сверл диаметрами от 3 мм до 13 мм

Набор поставляется в специальном "стакане"

Сверла предназначены для выполнения сквозных и глухих отверстий в изделиях из металла, конструкционных сталей

Сверла шлифованные из быстрорежущей стали

Шлифованная стружечная канавка уменьшает трение стружки при сверлении, тем самым уменьшая нагрев сверла в процессе работы

В набор входят популярные размеры сверл с шагом 1 мм



