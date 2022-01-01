Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт

Преимущества

Сверло универсальное Удобная упаковка, ПРО кассета

Набор сверл универсальных серия ПРАКТИКА 640-399 серии "Эксперт", 5 штук. Сверла с твердосплавной напайкой имеющей специальную алмазную заточку позволяющую производит как ударное сверление, бетона, кирпича, камня, так и безударное сверление мягкой плитки, пластиков, твердых металлов на сверлильном станке.