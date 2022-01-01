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Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт
775 ₽
Универсальные сверла
    Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт
    Арт. О00000024568
    Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт
    Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт
    Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт
      Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт
      Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт
      Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт

      Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт

      775 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024568

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		4, 10
      Все характеристики
      775 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор сверл универсальных серия ПРАКТИКА 640-399 серии "Эксперт", 5 штук. Сверла с твердосплавной напайкой имеющей специальную алмазную заточку позволяющую производит как ударное сверление, бетона, кирпича, камня, так и безударное сверление мягкой плитки, пластиков, твердых металлов на сверлильном станке.

        Преимущества

        1. Сверло универсальное
        2. Удобная упаковка, ПРО кассета