Набор сверл универсальных Практика Эксперт 640-339, 5 шт
Арт. О00000024568
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|5
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Диаметр, мм
|4, 10
- Набор сверл универсальных серия ПРАКТИКА 640-399 серии "Эксперт", 5 штук. Сверла с твердосплавной напайкой имеющей специальную алмазную заточку позволяющую производит как ударное сверление, бетона, кирпича, камня, так и безударное сверление мягкой плитки, пластиков, твердых металлов на сверлильном станке.
Преимущества
- Сверло универсальное
- Удобная упаковка, ПРО кассета