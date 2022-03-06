Набор сверл Зубр 4-29605-142-11-К5, 5 штук

ЗУБР 4-29605-142-11-K5 - качественные сверла с высоким ресурсом! Сверла предназначены для обработки легированных и углеродистых сталей, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы. Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали. Сверла изготовлены методом винтового проката и соответствует классу точности "В".