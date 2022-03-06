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Набор сверл Зубр 4-29605-142-11-К5, 5 штук
5.0
2
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл Зубр 4-29605-142-11-К5, 5 штук
    Арт. 90131199
    5.0
    2
    Набор сверл Зубр 4-29605-142-11-К5, 5 штук

      Набор сверл Зубр 4-29605-142-11-К5, 5 штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131199
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		5
      Диаметр, мм
      		11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • ЗУБР 4-29605-142-11-K5 - качественные сверла с высоким ресурсом! Сверла предназначены для обработки легированных и углеродистых сталей, цветных металлов, серого чугуна и пластмассы. Угол заточки 118 градусов позволяет обрабатывать легированные и углеродистые стали. Сверла изготовлены методом винтового проката и соответствует классу точности "В".