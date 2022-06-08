Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов
5.0
2
9 300 ₽
Наборы стамесок
    Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов
    Арт. Ю00000030100
    5.0
    2
    Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов
    Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов
    Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов
      Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов
      Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов
      Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов

      Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов

      9 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000030100
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Количество предметов, шт
      		6
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      9 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Станок токарный "Корвет-76" Энкор 90760
      45 000 ₽
      4.0
      Станок токарный "Корвет-76" Энкор 90760
      • Персональная скидка
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000 Н/1-Ц Lux
      4 690 ₽
      4.6
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000 Н/1-Ц Lux
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-10000 H/1-Ц Lux
      13 790 ₽
      5.0
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH-10000 H/1-Ц Lux
      Металлический ручной рубанок Matrix Sparta 210805 (355х60 мм)
      2 040 ₽
      5.0
      Металлический ручной рубанок Matrix Sparta 210805 (355х60 мм)
      Рукавицы утепленные, брезентовые, огнеупорные Сибртех ватин, 2 размер 68116 (пара)
      145 ₽
      Рукавицы утепленные, брезентовые, огнеупорные Сибртех ватин, 2 размер 68116 (пара)
      Струбцина F-образная Matrix Master 20405
      580 ₽
      5.0
      Струбцина F-образная Matrix Master 20405
      Струбцина F-образная Matrix MASTER 20408
      1 520 ₽
      4.5
      Струбцина F-образная Matrix MASTER 20408
      Токарный станок Jet Performax PWL-1440L 909001M
      Нет в наличии
      5.0
      Токарный станок Jet Performax PWL-1440L 909001M
      Смотреть
      Заточный станок Elitech СТ 300РС
      Нет в наличии
      Заточный станок Elitech СТ 300РС
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Работа с токарным станком - ответственное и кропотливое дело, требующее хорошего оборудования. Именно такими и являются резцы Jet 19500118. Рукояти выполнены из цельного ясеневого сруба, а лезвия выплавлены из инструментальной стали высочайшего класса. Идеально заточенные, отшлифованные и отполированные - резцы полностью готовы к работе с древесиной. В набор входят как резцы для черновой грубой обработки, чистой работы, так и и тонкого, точного вырезания углублений, канавок и фигур. Купить набор резцов Jet 19500118 стоит каждому начинающему и продвинутому столяру, ведь только в этом комплекте собраны инструменты, способные выполнять большинство работ с деревом: два желобка, рейер, отрезной резец, скрапер и мейсель.

        Преимущества Jet 19500118:

        • Прочные материалы;
        • Высшая степень заточки;
        • Универсальность набора;
        • Качество исполнения;
        • Удобство хранения.

        Комплектация:

        • Резец желобчатый, ширина 11 мм, полотно 170 мм, рукоять 255 мм;
        • Резец полукруглый (Рейер), ширина 25 мм, полотно 170 мм, рукоять 300 мм;
        • Резец желобчатый удлинённый, ширина 13 мм, полотно 225 мм, рукоять 345 мм;
        • Резец плоский (Скрапер), округлый, ширина 20 мм, полотно 170 мм, рукоять 255 мм;
        • Резец отрезной, форма алмаза, ширина 4.5 мм, полотно 170 мм, рукоять 255 мм;
        • Резец косой (Мейсель), овальный профиль, ширина 30 мм, полотно 170 мм, рукоять 300 мм;
        • Деревянный кейс.