Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов
Арт. Ю00000030100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Количество предметов, шт
|6
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Профиль
|плоский
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Работа с токарным станком - ответственное и кропотливое дело, требующее хорошего оборудования. Именно такими и являются резцы Jet 19500118. Рукояти выполнены из цельного ясеневого сруба, а лезвия выплавлены из инструментальной стали высочайшего класса. Идеально заточенные, отшлифованные и отполированные - резцы полностью готовы к работе с древесиной. В набор входят как резцы для черновой грубой обработки, чистой работы, так и и тонкого, точного вырезания углублений, канавок и фигур. Купить набор резцов Jet 19500118 стоит каждому начинающему и продвинутому столяру, ведь только в этом комплекте собраны инструменты, способные выполнять большинство работ с деревом: два желобка, рейер, отрезной резец, скрапер и мейсель.
Преимущества Jet 19500118:
- Прочные материалы;
- Высшая степень заточки;
- Универсальность набора;
- Качество исполнения;
- Удобство хранения.
Комплектация:
- Резец желобчатый, ширина 11 мм, полотно 170 мм, рукоять 255 мм;
- Резец полукруглый (Рейер), ширина 25 мм, полотно 170 мм, рукоять 300 мм;
- Резец желобчатый удлинённый, ширина 13 мм, полотно 225 мм, рукоять 345 мм;
- Резец плоский (Скрапер), округлый, ширина 20 мм, полотно 170 мм, рукоять 255 мм;
- Резец отрезной, форма алмаза, ширина 4.5 мм, полотно 170 мм, рукоять 255 мм;
- Резец косой (Мейсель), овальный профиль, ширина 30 мм, полотно 170 мм, рукоять 300 мм;
- Деревянный кейс.