Набор токарных резцов Jet 19500118, 6 предметов

Работа с токарным станком - ответственное и кропотливое дело, требующее хорошего оборудования. Именно такими и являются резцы Jet 19500118. Рукояти выполнены из цельного ясеневого сруба, а лезвия выплавлены из инструментальной стали высочайшего класса. Идеально заточенные, отшлифованные и отполированные - резцы полностью готовы к работе с древесиной. В набор входят как резцы для черновой грубой обработки, чистой работы, так и и тонкого, точного вырезания углублений, канавок и фигур. Купить набор резцов Jet 19500118 стоит каждому начинающему и продвинутому столяру, ведь только в этом комплекте собраны инструменты, способные выполнять большинство работ с деревом: два желобка, рейер, отрезной резец, скрапер и мейсель.

Преимущества Jet 19500118:

Прочные материалы;

Высшая степень заточки;

Универсальность набора;

Качество исполнения;

Удобство хранения.

Комплектация: