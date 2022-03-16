Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов
Арт. X13174724
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|8
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Профиль
|плоский
- Набор токарных резцов по дереву ЭНКОР 10430, предназначен для выполнения ряда операций по токарной обработке заготовок из древесины с использованием токарных деревообрабатывающих станков. Резцы предназначены для эксплуатации и хранения в следующих условиях: температура окружающей среды от 1 ºС до 35 ºС; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 ºС.
Преимущества
- Резцы в наборе Энкор 10430 различного профиля, изготовлены из быстрорежущей стали.
- Рукоятки деревянные, длинные, покрытые лаком, удобные для удержания двумя руками