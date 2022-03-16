Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов

Преимущества

Резцы в наборе Энкор 10430 различного профиля, изготовлены из быстрорежущей стали.

Рукоятки деревянные, длинные, покрытые лаком, удобные для удержания двумя руками

Набор токарных резцов по дереву ЭНКОР 10430, предназначен для выполнения ряда операций по токарной обработке заготовок из древесины с использованием токарных деревообрабатывающих станков. Резцы предназначены для эксплуатации и хранения в следующих условиях: температура окружающей среды от 1 ºС до 35 ºС; относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 ºС.