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Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов
5.0
2
Найти аналог
Наборы стамесок
    Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов
    Арт. X13174724
    5.0
    2
    Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов
    Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов
    Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов
      Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов
      Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов
      Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов

      Набор токарных резцов по дереву Энкор 10430, 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13174724
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		8
      Профиль
      		плоский
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор токарных резцов по дереву ЭНКОР 10430, предназначен для выполнения ряда операций по токарной обработке заготовок из древесины с использованием токарных деревообрабатывающих станков. Резцы предназначены для эксплуатации и хранения в следующих условиях: температура окружающей среды от 1 ºС до 35 ºС;  относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 ºС.

        Преимущества

        • Резцы в наборе Энкор 10430 различного профиля, изготовлены из быстрорежущей стали.
        • Рукоятки деревянные, длинные, покрытые лаком, удобные для удержания двумя руками