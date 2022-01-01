Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет
Арт. jonnesway_5524
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|9.48
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Габариты, мм
|350х465х80
- Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H624101SA применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.
Преимущества
- Набор состоит из 101 предмета
- Большое количество инструментов и насадок - для выполнения множества задач
- Кейс обеспечивает удобную транспортировку набора