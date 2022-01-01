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Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет
    Арт. jonnesway_5524
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H624101SA, 101 предмет

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5524

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		9.48
      Габариты, мм
      		350х465х80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H624101SA применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию. 

        Преимущества

        • Набор состоит из 101 предмета
        • Большое количество инструментов и насадок - для выполнения множества задач
        • Кейс обеспечивает удобную транспортировку набора