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Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52483S, 83 предмета
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52483S, 83 предмета
    Арт. jonnesway_5497
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52483S, 83 предмета
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52483S, 83 предмета
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52483S, 83 предмета
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52483S, 83 предмета

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52483S, 83 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5497

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		9.56
      Габариты, мм
      		350х460х80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор торцевых головок Jonnesway S04H52483S используется для технического обслуживания автомобилей, для слесарных, монтажных и ремонтных работ. Хранить и перемещать предметы можно в удобном пластиковом кейсе.

        Преимущества

        • Широкий выбор инструментов для выполнения различных работ
        • В кейсе содержится 83 предмета
        • Наличие стандартных и глубоких торцевых головок расширяет диапазон выполнимых задач
        • Вороток с большим рычагом (длина 375 мм) упрощает откручивание тугих гаек
        • Эластомерные рукоятки комфортно лежат в руках
        • Богатая комплектация позволяет выполнять комплексное обслуживание или ремонт автомашин, мотоциклов и другой техники
        • Основу набора составляют торцевые головки с посадкой 1/4" и 1/2"
        • Их дополняет большое количество рукояток и удлинителей 
        • Также представлены ключи-шестигранники, пассатижи, отвертки