Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52483S, 83 предмета
Арт. jonnesway_5497
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|9.56
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Габариты, мм
|350х460х80
- Универсальный набор торцевых головок Jonnesway S04H52483S используется для технического обслуживания автомобилей, для слесарных, монтажных и ремонтных работ. Хранить и перемещать предметы можно в удобном пластиковом кейсе.
Преимущества
- Широкий выбор инструментов для выполнения различных работ
- В кейсе содержится 83 предмета
- Наличие стандартных и глубоких торцевых головок расширяет диапазон выполнимых задач
- Вороток с большим рычагом (длина 375 мм) упрощает откручивание тугих гаек
- Эластомерные рукоятки комфортно лежат в руках
- Богатая комплектация позволяет выполнять комплексное обслуживание или ремонт автомашин, мотоциклов и другой техники
- Основу набора составляют торцевые головки с посадкой 1/4" и 1/2"
- Их дополняет большое количество рукояток и удлинителей
- Также представлены ключи-шестигранники, пассатижи, отвертки