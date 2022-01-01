Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
    Арт. jonnesway_5495
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5495

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		5.9
      Габариты, мм
      		310х410х70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструмента S04H52482S JONNESWAY применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.

        Преимущества

        • Большой выбор инструментов позволяет выполнять различные задачи
        • Набор состоит из 82 предметов
        • Инструменты расположены в кейсе для удобной транспортировки
        • Тип головок: 6-гранные
        • Посадочный квадрат трещотки - 1/2 дюйма