Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
Арт. jonnesway_5495
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Вес, кг
|5.9
|
Габариты, мм
|310х410х70
- Набор инструмента S04H52482S JONNESWAY применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.
Преимущества
- Большой выбор инструментов позволяет выполнять различные задачи
- Набор состоит из 82 предметов
- Инструменты расположены в кейсе для удобной транспортировки
- Тип головок: 6-гранные
- Посадочный квадрат трещотки - 1/2 дюйма