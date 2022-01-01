Набор торцевых головок Gross 14139, трещотка 120 зубьев, 3/8", CrV, 12 предметов
Арт. mir-instrumenta_44464
Набор торцевых головок Gross 14139, трещотка 120 зубьев, 3/8", CrV, 12 предметов
Арт. mir-instrumenta_44464
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|0.932
|
Количество предметов, шт
|12
|
Глубокая
|Нет
|
Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок, трещотка 120 зубьев, 12 предметов, 3/8", CrV Gross разработан специально для автолюбителей и центров технического обслуживания и предназначен для слесарно-монтажных работ. При этом набор инструмента GROSS пригодится не только в автомобиле. С его помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.
Особенности и преимущества:
- Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.
- Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента.
- Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 120 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе.
- Шаг зуба 3 град.
Комплектация:
- Ключ трещоточный 3/8".
- Удлинитель 100 мм 3/8".
- Головки торцевые 3/8" - 10 шт.: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 мм.
- Пластиковый кейс.