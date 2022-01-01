Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
Арт. mir-instrumenta_44466
Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
Арт. mir-instrumenta_44466
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.632
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Количество предметов, шт
|36
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Наборы инструмента GROSS разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания.
Особенности и преимущества:
- Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.
- Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 120 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе.
- Шаг зуба 3 град.
- Все наборы упакованы в кейс.
- Наборы инструмента GROSS пригодятся вам не только в автомобиле.
- С их помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.
- Набор предназначен для слесарно-монтажных работ.
Комплектация:
- Ключ трещоточный 1/4".
- Удлинитель 100 мм 1/4".
- Головки торцевые 1 /4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
- Адаптер для бит 1/4".
- Шарнир карданный 1/4".
- Биты 1/4": PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30.
- Пластиковый кейс.