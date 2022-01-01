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Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
    Арт. mir-instrumenta_44466
    Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов

      Набор торцевых головок Gross 14142, трещотка 120 зубьев, 1/4", CrV, 36 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_44466

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Вес, кг
      		0.632
      Количество предметов, шт
      		36
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Наборы инструмента GROSS разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. 

        Особенности и преимущества:

        • Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.
        • Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 120 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе.
        • Шаг зуба 3 град.
        • Все наборы упакованы в кейс.
        • Наборы инструмента GROSS пригодятся вам не только в автомобиле.
        • С их помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.
        • Набор предназначен для слесарно-монтажных работ.

        Комплектация:

        1. Ключ трещоточный 1/4".
        2. Удлинитель 100 мм 1/4".
        3. Головки торцевые 1 /4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.
        4. Адаптер для бит 1/4".
        5. Шарнир карданный 1/4".
        6. Биты 1/4": PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, H3, H4, H5, H6, H7, H8, T8, T10, T15, T20, T25, T30.
        7. Пластиковый кейс.