Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
Арт. mir-instrumenta_44468
Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
Арт. mir-instrumenta_44468
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.517
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Количество предметов, шт
|36
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Глубокая
|Нет
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Ударная
|Нет
Описание:Набор торцевых головок, трещотка 120 зубьев, 36 предметов, 1/2", CrV Gross разработан специально для автолюбителей и центров технического обслуживания и предназначен для слесарно-монтажных работ. При этом набор инструмента GROSS пригодится не только в автомобиле. С его помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.
Особенности и преимущества:
- Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.
- Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента.
- Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 120 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе.
- Шаг зуба 3 град.
Комплектация:
- Ключ трещоточный 1/2".
- Переходник 1/2" – 1/4".
- Адаптер для бит 5/16" - 1/2".
- Головки торцевые 1/2": 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мм.
- Биты 5/16": PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, H3, H4, H5, H6, T10, Т15, Т20, Т25, Т30.
- Пластиковый кейс.