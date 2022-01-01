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Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
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Наборы торцевых головок
    Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
    Арт. mir-instrumenta_44468
    Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
    Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов
      Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов

      Набор торцевых головок Gross 14144, трещотка 120 зубьев, 1/2", CrV, 36 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_44468

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Вес, кг
      		2.517
      Количество предметов, шт
      		36
      Глубокая
      		Нет
      Ударная
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор торцевых головок, трещотка 120 зубьев, 36 предметов, 1/2", CrV Gross  разработан специально для автолюбителей и центров технического обслуживания и предназначен для слесарно-монтажных работ. При этом набор инструмента GROSS пригодится не только в автомобиле. С его помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.

        Особенности и преимущества:

        • Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.
        • Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента.
        • Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 120 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе.
        • Шаг зуба 3 град.

        Комплектация:

        1. Ключ трещоточный 1/2".
        2. Переходник 1/2" – 1/4".
        3. Адаптер для бит 5/16" - 1/2".
        4. Головки торцевые 1/2": 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мм.
        5. Биты 5/16": PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL5.5, SL7, H3, H4, H5, H6, T10, Т15, Т20, Т25, Т30.
        6. Пластиковый кейс.