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Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Арт. jonnesway_5492
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5492

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		5.9
      Габариты, мм
      		315х400х70
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H52460S - применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.

        Преимущества

        • В комплекте - 60 предметов
        • Ключ с трещоткой
        • Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов
        • Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора 
        • Посадочный квадрат трещотки: 1/2, 1/4 дюйма