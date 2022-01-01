Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52460S, 60 предметов
Арт. jonnesway_5492
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|5.9
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Габариты, мм
|315х400х70
- Универсальный набор инструмента Jonnesway S04H52460S - применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию.
Преимущества
- В комплекте - 60 предметов
- Ключ с трещоткой
- Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов
- Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора
- Посадочный квадрат трещотки: 1/2, 1/4 дюйма