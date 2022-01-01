Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
Арт. jonnesway_5494
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Вес, кг
|8.17
|
Габариты, мм
|350х460х80
- Универсальный набор торцевых головок Jonnesway S04H52478S состоит из семидесяти восьми предметов, которые позволяют справляться с задачами любой сложности.
Преимущества
- Все инструменты и насадки имеют хромовое покрытие - для увеличения срока службы и защиты от коррозии
- Набор поставляется в кейсе для удобной транспортировки и хранения
- Универсальный набор применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию