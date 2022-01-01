Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
    Арт. jonnesway_5494
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S04H52478S, 78 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5494

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		8.17
      Габариты, мм
      		350х460х80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор торцевых головок Jonnesway S04H52478S состоит из семидесяти восьми предметов, которые позволяют справляться с задачами любой сложности.

        Преимущества

        • Все инструменты и насадки имеют хромовое покрытие - для увеличения срока службы и защиты от коррозии
        • Набор поставляется в кейсе для удобной транспортировки и хранения
        • Универсальный набор применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию