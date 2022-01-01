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Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
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Наборы автоинструмента
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
    Арт. jonnesway_5464
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
    Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
      Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов

      Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5464

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		8.2
      Габариты, мм
      		350х430х85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный набор инструмента Jonnesway S05H48107S - применяется для проведения комплексных слесарно-монтажных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Большой выбор различных головок позволит проводить широкий спектр работ
        • Удобный кейс предназначен для хранения инструментов в одном месте. Все предметы прочно закреплены в специальных отверстиях
        • Широкий выбор насадок
        • Использование на профессиональном уровне