Набор инструментов универсальный Jonnesway S05H48107S, 107 предметов
Арт. jonnesway_5464
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Вес, кг
|8.2
|
Габариты, мм
|350х430х85
- Универсальный набор инструмента Jonnesway S05H48107S - применяется для проведения комплексных слесарно-монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Большой выбор различных головок позволит проводить широкий спектр работ
- Удобный кейс предназначен для хранения инструментов в одном месте. Все предметы прочно закреплены в специальных отверстиях
- Широкий выбор насадок
- Использование на профессиональном уровне