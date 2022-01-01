Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
Арт. jonnesway_4542
Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
Арт. jonnesway_4542
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.024
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Габариты, мм
|250x90x70
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:
Ударно-поворотная отвертка с ТПР протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента и защиту руки оператора от возможных повреждений при работе. Привод отвертки изготовлен из хромомолибденовой стали. В комплект поставки также входят вставки-биты: РН1, РН2, РН3, РН4; Н4, Н5, Н6, Н8 и шлиц прямой (SL) 5, 6, 8, 10, 12 мм.
Особенности и преимущества:
- Ударная отвертка Jonnesway AG010138 применяется для работы со сложными резьбовыми соединениями с внутренним рабочим профилем.
- Отличается она тем, что наконечником её является привод 1/2, на который надевается ударный адаптер 1/2 (HEX 10мм).
Комплектация:
- Ударно-поворотная отвертка.
- Вставка-бита L=36 мм. PH (крестовая): РН1, РН2, РН3, РН4.
- Вставка-бита L=36 мм. HEX (шестигранник): Н4, Н5, Н6, Н8.
- Вставка-бита L=36 мм. SL (шлицевая): SL5, SL6, SL8, SL10, SL12 мм.
- Пластиковый кейс.