Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138

Описание:

Ударно-поворотная отвертка с ТПР протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента и защиту руки оператора от возможных повреждений при работе. Привод отвертки изготовлен из хромомолибденовой стали. В комплект поставки также входят вставки-биты: РН1, РН2, РН3, РН4; Н4, Н5, Н6, Н8 и шлиц прямой (SL) 5, 6, 8, 10, 12 мм.

Особенности и преимущества:

Ударная отвертка Jonnesway AG010138 применяется для работы со сложными резьбовыми соединениями с внутренним рабочим профилем.

Отличается она тем, что наконечником её является привод 1/2, на который надевается ударный адаптер 1/2 (HEX 10мм).

Комплектация: