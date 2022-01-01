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Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
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Отвертки
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
    Арт. jonnesway_4542
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138
      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138

      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 5, 6, 8, 10, 12 мм, PH# 1, 2, 3, 4, Hex 4, 5, 6, 8, 14 предметов, AG010138

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4542

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		1.024
      Габариты, мм
      		250x90x70
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударно-поворотная отвертка с ТПР протектором, обеспечивающим надежное удержание инструмента и защиту руки оператора от возможных повреждений при работе. Привод отвертки изготовлен из хромомолибденовой стали. В комплект поставки также входят вставки-биты: РН1, РН2, РН3, РН4; Н4, Н5, Н6, Н8 и шлиц прямой (SL) 5, 6, 8, 10, 12 мм.

        Особенности и преимущества:

        • Ударная отвертка Jonnesway AG010138 применяется для работы со сложными резьбовыми соединениями с внутренним рабочим профилем. 
        • Отличается она тем, что наконечником её является привод 1/2, на который надевается  ударный адаптер 1/2  (HEX 10мм).

        Комплектация:

        1. Ударно-поворотная отвертка.
        2. Вставка-бита L=36 мм. PH (крестовая): РН1, РН2, РН3, РН4.
        3. Вставка-бита L=36 мм. HEX (шестигранник): Н4, Н5, Н6, Н8.
        4. Вставка-бита L=36 мм. SL (шлицевая): SL5, SL6, SL8, SL10, SL12 мм.
        5. Пластиковый кейс.