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Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139
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Отвертки
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139
    Арт. jonnesway_4543
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139
    Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139
      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139
      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139

      Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4543

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.938
      Габариты, мм
      		140x70x300
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударно-поворотная отвертка с ПВХ протектором и суммарной длиной изделия 320 мм. Увеличенный размер поворотного механизма обеспечивает передачу повышенных нагрузок.

        Особенности и преимущества:

        • Ударная отвертка Jonnesway AG010139 предназначена для работы со сложными прикипевшими резьбовыми соединениями. 
        • Такая отвертка очень удобна в использовании благодаря трещоточному механизму. 
        • При ударе инструмент проворачивает осложненный крепеж.

        Комплектация:

        1. Вставки-биты с хвостовиком 3/8”HDR:
        2. L=36 мм., PH (крестовая): PH #2, #3.
        3. L=80 мм., PH (крестовая): PH #2, #3.
        4. L=36 мм., SL (шлицевая): SL 8, SL 10 мм.
        5. L=80 мм., SL (шлицевая): SL 8, SL 10 мм.
        6. Ударная отвертка.