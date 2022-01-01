Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139
Арт. jonnesway_4543
Набор ударных отверток Jonnesway, SL 8, 10 (36, 80 мм), PH# 2, 3 (36, 80 мм), 9 предметов, AG010139
Арт. jonnesway_4543
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.938
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Габариты, мм
|140x70x300
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:
Ударно-поворотная отвертка с ПВХ протектором и суммарной длиной изделия 320 мм. Увеличенный размер поворотного механизма обеспечивает передачу повышенных нагрузок.
Особенности и преимущества:
- Ударная отвертка Jonnesway AG010139 предназначена для работы со сложными прикипевшими резьбовыми соединениями.
- Такая отвертка очень удобна в использовании благодаря трещоточному механизму.
- При ударе инструмент проворачивает осложненный крепеж.
Комплектация:
- Вставки-биты с хвостовиком 3/8”HDR:
- L=36 мм., PH (крестовая): PH #2, #3.
- L=80 мм., PH (крестовая): PH #2, #3.
- L=36 мм., SL (шлицевая): SL 8, SL 10 мм.
- L=80 мм., SL (шлицевая): SL 8, SL 10 мм.
- Ударная отвертка.