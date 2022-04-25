Набор универсальный Brigadier 39061, 19 предметов
Арт. 90089973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.33
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Габариты, мм
|150х25х95
- Набор универсальный Brigadier 39061, 19 предметов - предназначен для монтажа/ демонтажа крепежных соединений. В набор входят удобный двухкомпонентный держатель для бит и головок с изогнутой рукояткой, удлинитель для работы с насадками в труднодоступных местах. Биты произведены из надежной легированной хром-ванадиевой стали. Торцевые головки из прочной углеродистой стали CS.