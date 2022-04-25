Набор универсальный Brigadier 39061, 19 предметов - предназначен для монтажа/ демонтажа крепежных соединений. В набор входят удобный двухкомпонентный держатель для бит и головок с изогнутой рукояткой, удлинитель для работы с насадками в труднодоступных местах. Биты произведены из надежной легированной хром-ванадиевой стали. Торцевые головки из прочной углеродистой стали CS.

