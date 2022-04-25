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Набор универсальный Brigadier 39061, 19 предметов
5.0
2
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Отвертки
    Набор универсальный Brigadier 39061, 19 предметов
    Арт. 90089973
    5.0
    2
    Набор универсальный Brigadier 39061, 19 предметов

      Набор универсальный Brigadier 39061, 19 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90089973
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.33
      Габариты, мм
      		150х25х95
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор универсальный Brigadier 39061, 19 предметов - предназначен для монтажа/ демонтажа крепежных соединений. В набор входят удобный двухкомпонентный держатель для бит и головок с изогнутой рукояткой, удлинитель для работы с насадками в труднодоступных местах. Биты произведены из надежной легированной хром-ванадиевой стали. Торцевые головки из прочной углеродистой стали CS.