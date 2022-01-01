Набор велосипедный : передний и задний фонари Led, светоотражатель и тросовый замок Stern

Универсальный велосипедный набор обеспечит безопасность велосипедных прогулок. Габаритные фонари служат не только для освещения дороги, но и для обозначения на дороге велосипеда как участника движения. Светоотражательные элементы, попадая в свет фар авто- и мототранспорта, обезопасят движение на велосипеде по проезжей части и привлекут внимание других участников движения. Тросовый замок позволит не задумываться о сохранности велосипеда во время вынужденной остановки.