Набор велосипедный : передний и задний фонари Led, светоотражатель и тросовый замок Stern
Арт. mir-instrumenta_12434
Набор велосипедный : передний и задний фонари Led, светоотражатель и тросовый замок Stern
Арт. mir-instrumenta_12434
Характеристики
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Производитель
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Морозоустойчивость
|Нет
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Противопожарный
|Нет
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Влагозащищенный
|Нет
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Декоративный
|Нет
- Универсальный велосипедный набор обеспечит безопасность велосипедных прогулок. Габаритные фонари служат не только для освещения дороги, но и для обозначения на дороге велосипеда как участника движения. Светоотражательные элементы, попадая в свет фар авто- и мототранспорта, обезопасят движение на велосипеде по проезжей части и привлекут внимание других участников движения. Тросовый замок позволит не задумываться о сохранности велосипеда во время вынужденной остановки.