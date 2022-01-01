Каталог товаров
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор велосипедный : передний и задний фонари Led, светоотражатель и тросовый замок Stern
Найти аналог
Велосипедные тросовые замки
    Набор велосипедный : передний и задний фонари Led, светоотражатель и тросовый замок Stern
    Арт. mir-instrumenta_12434
    Набор велосипедный : передний и задний фонари Led, светоотражатель и тросовый замок Stern

    Набор велосипедный : передний и задний фонари Led, светоотражатель и тросовый замок Stern

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_12434

    Характеристики

    Производитель
    		Stern
    Морозоустойчивость
    		Нет
    Противопожарный
    		Нет
    Влагозащищенный
    		Нет
    Декоративный
    		Нет
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Универсальный велосипедный набор обеспечит безопасность велосипедных прогулок. Габаритные фонари служат не только для освещения дороги, но и для обозначения на дороге велосипеда как участника движения. Светоотражательные элементы, попадая в свет фар авто- и мототранспорта, обезопасят движение на велосипеде по проезжей части и привлекут внимание других участников движения. Тросовый замок позволит не задумываться о сохранности велосипеда во время вынужденной остановки.