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Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов
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Наборы бит
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов
    Арт. jonnesway_5712
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов
    Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов
      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов

      Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5712

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.82
      Особенности бит
      		футляр
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект торцевых головок Jonnesway S29H4215S используется дома, в мастерских, на производствах. Предназначен для работ с болтами, имеющими рабочий профиль TORX. Более длинные биты позволяют откручивать и закручивать болты находящиеся в глубоких пазах. В комплекте 15 предметов.

        Комплектация:

        • Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=30 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
        • Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=75 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
        • Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
        • Металлический бокс.