Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов

Комплектация:

Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=30 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.

Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=75 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.

Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.

Металлический бокс.

Комплект торцевых головок Jonnesway S29H4215S используется дома, в мастерских, на производствах. Предназначен для работ с болтами, имеющими рабочий профиль TORX. Более длинные биты позволяют откручивать и закручивать болты находящиеся в глубоких пазах. В комплекте 15 предметов.