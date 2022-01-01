Набор вставок-бит Jonnesway S29H4215S, 15 предметов
Арт. jonnesway_5712
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.82
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Особенности бит
|футляр
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Да
- Комплект торцевых головок Jonnesway S29H4215S используется дома, в мастерских, на производствах. Предназначен для работ с болтами, имеющими рабочий профиль TORX. Более длинные биты позволяют откручивать и закручивать болты находящиеся в глубоких пазах. В комплекте 15 предметов.
Комплектация:
- Вставки-биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=30 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
- Вставки биты с хвостовиком 10 мм, TORX®, L=75 мм, 7 шт.: Т20, Т25, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55.
- Адаптер для вставок-бит 1/2”DRх10 мм.
- Металлический бокс.