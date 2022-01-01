Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1, 100 мл.

Преимущества

Время действия 4 часа

30 суток защиты при нанесении на одежду

Запах - ваниль

Идеально подходит для туризма, охоты, рыбалки

Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1 - мощный репеллент с содержанием ДЕТА 30%. Защищает от 7 видов насекомых: от комаров, клещей, мошки, мокрецов, слепней, москитов, блох.