Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1, 100 мл.
Арт. О00000041404
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, г
|110
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Тип
|аэрозоль
- Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1 - мощный репеллент с содержанием ДЕТА 30%. Защищает от 7 видов насекомых: от комаров, клещей, мошки, мокрецов, слепней, москитов, блох.
Преимущества
- Время действия 4 часа
- 30 суток защиты при нанесении на одежду
- Запах - ваниль
- Идеально подходит для туризма, охоты, рыбалки