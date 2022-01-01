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Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1, 100 мл.
180 ₽
Средства против насекомых
    Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1, 100 мл.
    Арт. О00000041404
    Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1, 100 мл.

      Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1, 100 мл.

      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041404

      Характеристики

      Производитель
      		Nadzor
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, г
      		110
      Тип
      		аэрозоль
      Все характеристики
      180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аэрозоль от насекомых Nadzor EXREME 7в1 - мощный репеллент с содержанием ДЕТА 30%. Защищает от 7 видов насекомых: от комаров, клещей, мошки, мокрецов, слепней, москитов, блох.

        Преимущества

        • Время действия 4 часа
        • 30 суток защиты при нанесении на одежду
        • Запах - ваниль
        • Идеально подходит для туризма, охоты, рыбалки