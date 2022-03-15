Нагнетатель смазки из емкости для заправки плунжерных шприцов Groz GFP/04-PRO GR44221

Преимущества

Защитное покрытие



Емкость: 55 кг

Длина заборника: 760 мм

Диаметр крышки: 381 мм

Производительность – 28 г/ход

Для смазки вязкостью NLGI 1,2

Удобное применение

Цинковый поршень насоса с латунными износостойкими кольцами

Прижимной диск окантован резиной для использования с сужающимися ёмкостями

Нагнетатель смазки из емкости 55кг для заправки плунжерных шприцев GROZ GR44221 - GFP/04-PRO применяется для быстрой и эффективной раздачи смазочных материалов густой и комбинированной консистенции. Устройство имеет повышенный рабочий ресурс, так как полностью выполнено из прочных и надежных материалов.