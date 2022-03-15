Нагнетатель смазки из емкости для заправки плунжерных шприцов Groz GFP/04-PRO GR44221
Арт. Х1248821
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Индия
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Родина бренда
|Индия
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Для канистр
|Нет
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Вид
|механический
- Нагнетатель смазки из емкости 55кг для заправки плунжерных шприцев GROZ GR44221 - GFP/04-PRO применяется для быстрой и эффективной раздачи смазочных материалов густой и комбинированной консистенции. Устройство имеет повышенный рабочий ресурс, так как полностью выполнено из прочных и надежных материалов.
Преимущества
- Защитное покрытие
- Емкость: 55 кг
- Длина заборника: 760 мм
- Диаметр крышки: 381 мм
- Производительность – 28 г/ход
- Для смазки вязкостью NLGI 1,2
- Удобное применение
- Цинковый поршень насоса с латунными износостойкими кольцами
- Прижимной диск окантован резиной для использования с сужающимися ёмкостями
- Защитное покрытие