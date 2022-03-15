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Нагнетатель смазки из емкости для заправки плунжерных шприцов Groz GFP/04-PRO GR44221
5.0
2
Найти аналог
Оборудование для перекачки топлива
    Нагнетатель смазки из емкости для заправки плунжерных шприцов Groz GFP/04-PRO GR44221
    Арт. Х1248821
    5.0
    2
    Нагнетатель смазки из емкости для заправки плунжерных шприцов Groz GFP/04-PRO GR44221

      Нагнетатель смазки из емкости для заправки плунжерных шприцов Groz GFP/04-PRO GR44221

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1248821
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Groz
      Страна производства
      		Индия
      Родина бренда
      		Индия
      Для канистр
      		Нет
      Вид
      		механический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нагнетатель смазки из емкости 55кг для заправки плунжерных шприцев GROZ GR44221 - GFP/04-PRO применяется для быстрой и эффективной раздачи смазочных материалов густой и комбинированной консистенции. Устройство имеет повышенный рабочий ресурс, так как полностью выполнено из прочных и надежных материалов.

        Преимущества

        • Защитное покрытие
        • Емкость: 55 кг
        • Длина заборника: 760 мм
        • Диаметр крышки: 381 мм
        • Производительность – 28 г/ход
        • Для смазки вязкостью NLGI 1,2
        • Удобное применение
        • Цинковый поршень насоса с латунными износостойкими кольцами
        • Прижимной диск окантован резиной для использования с сужающимися ёмкостями