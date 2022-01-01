Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3
Арт. X69914560716
Характеристики
|
Производитель
|
Ток, А
|17.3
|
Фазность
|3
|
Производительность, м³/ч
|415
|
Диаметр воздуховодов, мм
|315
- Электрический нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3 для круглых каналов предназначен для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем круглого сечения соответствующего диаметра.
Преимущества:
- Корпус изготовлен из оцинкованной стали;
- Резиновые уплотнительные кольца обеспечивают герметичность соединений;
- ТЭНы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
- Защитный термостат с ручным перезапуском (температура отключения 90°С);
- Защитный термостат с автоматическим перезапуском (температура отключения 60°С);
- Одноступенчатый нагрев.