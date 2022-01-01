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Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3
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Электрические канальные нагреватели
    Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3
    Арт. X69914560716
    Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3

      Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69914560716

      Характеристики

      Производитель
      		Shuft
      Ток, А
      		17.3
      Фазность
      		3
      Производительность, м³/ч
      		415
      Диаметр воздуховодов, мм
      		315
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3 для круглых каналов предназначен для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем круглого сечения соответствующего диаметра.

        Преимущества:

        • Корпус изготовлен из оцинкованной стали;
        • Резиновые уплотнительные кольца обеспечивают герметичность соединений;
        • ТЭНы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
        • Защитный термостат с ручным перезапуском (температура отключения 90°С);
        • Защитный термостат с автоматическим перезапуском (температура отключения 60°С);
        • Одноступенчатый нагрев.