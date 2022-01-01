Электрический канальный нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3

Преимущества:

Корпус изготовлен из оцинкованной стали;

Резиновые уплотнительные кольца обеспечивают герметичность соединений;

ТЭНы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;

Защитный термостат с ручным перезапуском (температура отключения 90°С);

Защитный термостат с автоматическим перезапуском (температура отключения 60°С);

Одноступенчатый нагрев.

Электрический нагреватель Shuft EHC 315-12.0/3 для круглых каналов предназначен для нагрева воздуха и используются в составе вентиляционных систем круглого сечения соответствующего диаметра.