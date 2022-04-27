Нагреватель картера НС 60
Арт. X699434620
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|нагреватель картера
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Длина, м
|0.6
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Напряжение сети, В
|220
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Макс. мощность, Вт
|20
Описание:Обогреватель картера предназначен для решения проблемы пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению. Даже небольшая разница температур между деталями наружного блока и компрессором, создаваемая нагревателем, исключает натекание хладагента в картер. Масло не загустевает и закипание хладагента при пуске компрессора не происходит. При остановке кондиционера давление в холодильном контуре со временем выравнивается и принимает определенное значение, зависящее от температуры наружного воздуха и температуры внутри помещения, в котором установлен внутренний блок.
Особенности:
- Главным достоинством данного кабеля является его свойство изменять выделяемую мощность в зависимости от окружающей температуры.
- Установка производится на расстоянии 2-3 см от нижнего края картера с креплением на комплектный хомут с пружиной.
- Изделие состоит из нагревательного элемента кабельного типа, системы крепления на компрессор, кабеля для подключения питания и изолирующих элементов. HC 60 устанавливается на картеры компрессора диаметром от 100 до 160 мм.