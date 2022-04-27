Нагреватель картера НС 60

Описание:

Особенности:

Главным достоинством данного кабеля является его свойство изменять выделяемую мощность в зависимости от окружающей температуры.

Установка производится на расстоянии 2-3 см от нижнего края картера с креплением на комплектный хомут с пружиной.

Изделие состоит из нагревательного элемента кабельного типа, системы крепления на компрессор, кабеля для подключения питания и изолирующих элементов. HC 60 устанавливается на картеры компрессора диаметром от 100 до 160 мм.

Обогреватель картера предназначен для решения проблемы пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению. Даже небольшая разница температур между деталями наружного блока и компрессором, создаваемая нагревателем, исключает натекание хладагента в картер. Масло не загустевает и закипание хладагента при пуске компрессора не происходит. При остановке кондиционера давление в холодильном контуре со временем выравнивается и принимает определенное значение, зависящее от температуры наружного воздуха и температуры внутри помещения, в котором установлен внутренний блок.