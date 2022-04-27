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Нагреватель картера НС 60
5.0
2
Найти аналог
Для кондиционеров
    Нагреватель картера НС 60
    Арт. X699434620
    5.0
    2
    Нагреватель картера НС 60

      Нагреватель картера НС 60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699434620
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Тип комплектующего
      		нагреватель картера
      Длина, м
      		0.6
      Напряжение сети, В
      		220
      Макс. мощность, Вт
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Обогреватель картера предназначен для решения проблемы пуска холодного компрессора, препятствуя его повреждению. Даже небольшая разница температур между деталями наружного блока и компрессором, создаваемая нагревателем, исключает натекание хладагента в картер. Масло не загустевает и закипание хладагента при пуске компрессора не происходит. При остановке кондиционера давление в холодильном контуре со временем выравнивается и принимает определенное значение, зависящее от температуры наружного воздуха и температуры внутри помещения, в котором установлен внутренний блок.

        Особенности:

        • Главным достоинством данного кабеля является его свойство изменять выделяемую мощность в зависимости от окружающей температуры.
        • Установка производится на расстоянии 2-3 см от нижнего края картера с креплением на комплектный хомут с пружиной.
        • Изделие состоит из нагревательного элемента кабельного типа, системы крепления на компрессор, кабеля для подключения питания и изолирующих элементов. HC 60  устанавливается на картеры компрессора диаметром от 100 до 160 мм.