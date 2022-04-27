Нагреватель картера НС 85

Чтобы система кондиционирования работала при низкой наружной температуре стабильно и без риска получить повреждения внутренних составляющих, необходимо приобрести специальный зимний комплект. Одним из важных составляющих такого комплекта является обогреватель картера, например модель – Sinbo (Синбо) HC 85. Изделие исполнено из материалов высокого качества, нагревательный элемент – кабель с саморегулирующими свойствами. Потребляемая мощность составляет 2,4-31 Вт. Стоит отметить, что компания Sinbo на протяжении многих лет занимается производством климатического оборудования. За это время продукция фирмы получила широкий спрос у специалистов и обычных пользователей по всему миру.

Преимущества