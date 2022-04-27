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Нагреватель картера НС 85
5.0
2
Найти аналог
Для кондиционеров
    Нагреватель картера НС 85
    Арт. X699434624
    5.0
    2

      Нагреватель картера НС 85

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699434624
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sinbo
      Тип комплектующего
      		нагреватель картера
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Чтобы система кондиционирования работала при низкой наружной температуре стабильно и без риска получить повреждения внутренних составляющих, необходимо приобрести специальный зимний комплект. Одним из важных составляющих  такого комплекта является обогреватель картера, например модель – Sinbo (Синбо) HC 85. Изделие исполнено из материалов высокого качества, нагревательный элемент – кабель с саморегулирующими свойствами. Потребляемая мощность составляет 2,4-31 Вт. Стоит отметить, что компания Sinbo на протяжении многих лет занимается производством климатического оборудования. За это время продукция фирмы получила широкий спрос у специалистов и обычных пользователей по всему миру.

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы