Жидкотопливный обогреватель NeoClima КО-3.0
Арт. 70423771
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Греция
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Вес, кг
|7.65
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|0.275
- Жидкотопливный обогреватель NeoClima КО-3.0 применяется для автономного обогрева помещений средней площади. Корпус устройства оснащен панелью управления, способствующей быстрому изменению параметров работы. Благодаря большой емкости бака обеспечивается продолжительный рабочий цикл обогревателя. За счет качественных фитилей осуществляется надежная работа прибора.
Преимущества
- Удобство управления. На корпусе жидкотопливного обогревателя NeoClima КО-2.5 расположена панель управления, обеспечивающая удобство изменения параметров работы
- Автономный обогрев
- Ёмкость бака 4 л - для продолжительной работы устройства
- Качественные фитили