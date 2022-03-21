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Жидкотопливный обогреватель NeoClima КО-3.0
5.0
2
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Жидкотопливный обогреватель NeoClima КО-3.0
    Арт. 70423771
    5.0
    2
    Жидкотопливный обогреватель NeoClima КО-3.0

      Жидкотопливный обогреватель NeoClima КО-3.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423771
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Вес, кг
      		7.65
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		0.275
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Жидкотопливный обогреватель NeoClima КО-3.0 применяется для автономного обогрева помещений средней площади. Корпус устройства оснащен панелью управления, способствующей быстрому изменению параметров работы. Благодаря большой емкости бака обеспечивается продолжительный рабочий цикл обогревателя. За счет качественных фитилей осуществляется надежная работа прибора.

        Преимущества

        • Удобство управления. На корпусе жидкотопливного обогревателя NeoClima КО-2.5 расположена панель управления, обеспечивающая удобство изменения параметров работы
        • Автономный обогрев
        • Ёмкость бака 4 л - для продолжительной работы устройства
        • Качественные фитили