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Нагревательный элемент RCF TW3 PA 1,5кВт M6 66461
5.0
2
2 705 ₽
Тэны для водонагревателей
    Нагревательный элемент RCF TW3 PA 1,5кВт M6 66461
    Арт. X16970116
    5.0
    2
    Нагревательный элемент RCF TW3 PA 1,5кВт M6 66461

      Нагревательный элемент RCF TW3 PA 1,5кВт M6 66461

      2 705 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16970116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ИТА
      Диаметр фланца, мм
      		48
      Все характеристики
      2 705 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить