Нагревательный элемент для водонагревателя Ita RDT TW3 PA 02106

Надежный и практичный инструмент, который прослужит долгие годы. Устанавливается не только в водонагреватели, но и любые другие баки, как самодельные так и нет, бочки, емкости, летний душ. Для установки в другие емкости используется с контргайкой и двумя прокладками по обе стороны для герметичности. При этом легко и удобно устанавливается стержневой термостат, который вставляется в специальную трубку на фланце ТЭНа и контакты - клеммы.

Благодаря термостату становится возможным регулировка температуры, автоматическое отключение ТЭНа (в случае достижения нужной температуры, экстремального отключения при сбоях (биполярная термозащита)), поддержание нужных температурных режимов.