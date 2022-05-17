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Нагревательный элемент для водонагревателя Ita RDT TW3 PA 02106
5.0
2
2 660 ₽
Тэны для водонагревателей
    Нагревательный элемент для водонагревателя Ita RDT TW3 PA 02106
    Арт. X16970145
    5.0
    2
    Нагревательный элемент для водонагревателя Ita RDT TW3 PA 02106

      Нагревательный элемент для водонагревателя Ita RDT TW3 PA 02106

      2 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16970145
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ИТА
      Диаметр фланца, мм
      		55
      Все характеристики
      2 660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Надежный и практичный инструмент, который прослужит долгие годы. Устанавливается не только в водонагреватели, но и любые другие баки, как самодельные так и нет, бочки, емкости, летний душ. Для установки в другие емкости используется с контргайкой и двумя прокладками по обе стороны для герметичности. При этом легко и удобно устанавливается стержневой термостат, который вставляется в специальную трубку на фланце ТЭНа и контакты - клеммы. 

        Благодаря термостату становится возможным регулировка температуры, автоматическое отключение ТЭНа (в случае достижения нужной температуры, экстремального отключения при сбоях (биполярная термозащита)), поддержание нужных температурных режимов.