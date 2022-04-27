Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нагревательный элемент RF 2,0кВт M4 под анод 10052
5.0
2
1 540 ₽
Тэны для водонагревателей
    Нагревательный элемент RF 2,0кВт M4 под анод 10052
    Арт. X16970119
    5.0
    2
    Нагревательный элемент RF 2,0кВт M4 под анод 10052

      Нагревательный элемент RF 2,0кВт M4 под анод 10052

      1 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16970119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ИТА
      Диаметр фланца, мм
      		64
      Все характеристики
      1 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Нагревательный элемент RF 2 кВт купить можно для использования в водонагревателях, котлах и других электроприборах, предназначенных для достижения и последующего поддержания заданной пользователем температуры воды. Нагревательный элемент под анод M10052 изготовленный в Италии из надежного металлического сплава не боится влаги, вынослив и неприхотлив в обращении. Обладая стандартными размерами и полезными качествами, нагревательный элемент rf 2.0 квт подойдет для большинства нагревателей воды фирм Electrolux, Garanterm и Thermex.

        Преимущества нагревательного элемента RF 2 кВт M4:

        • Универсален;
        • Удобен;
        • Надежен;
        • Влагостоек;
        • Доступен.

        Комплектация:

        • ТЭН;
        • Упаковка.