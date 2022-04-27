Нагревательный элемент RF 2,0кВт M4 под анод 10052

Нагревательный элемент RF 2 кВт купить можно для использования в водонагревателях, котлах и других электроприборах, предназначенных для достижения и последующего поддержания заданной пользователем температуры воды. Нагревательный элемент под анод M10052 изготовленный в Италии из надежного металлического сплава не боится влаги, вынослив и неприхотлив в обращении. Обладая стандартными размерами и полезными качествами, нагревательный элемент rf 2.0 квт подойдет для большинства нагревателей воды фирм Electrolux, Garanterm и Thermex.

Преимущества нагревательного элемента RF 2 кВт M4:

Универсален;

Удобен;

Надежен;

Влагостоек;

Доступен.

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