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Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
5.0
2
4 390 ₽
Накатники
    Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
    Арт. Х12403464
    5.0
    2
    Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
    Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
    Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
    Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
      Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
      Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
      Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
      Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)

      Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)

      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х12403464
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Тип
      		накатник
      Вес, кг
      		0.35
      Все характеристики
      4 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накатник JET JE50000913 представляет собой обязательное приспособление для выполнения определенных работ на токарном оборудовании марки JET. Накатник от компании JET применяется на токарных станках моделей BD-7, BD-8 и BD-920. Приспособление незаменимо при обработке деревянных заготовок и изделий.

        Преимущества

        • Накатывание поверхности под воздействием накатника обеспечивает в процессе обработки получение шероховатостей на поверхности или образование специальных насечек
        • Роликовый механизм накатника изготовлен из прочного материала, который по прочности значительно превосходит жесткость обрабатываемого материала
        • При обработке металлических поверхностей, накатник служит для увеличения чистоты обработки
        • Накатник очень практичен в использовании и не заменим при работе на токарном станке