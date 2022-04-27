Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)

Накатник JET JE50000913 представляет собой обязательное приспособление для выполнения определенных работ на токарном оборудовании марки JET. Накатник от компании JET применяется на токарных станках моделей BD-7, BD-8 и BD-920. Приспособление незаменимо при обработке деревянных заготовок и изделий.

Преимущества