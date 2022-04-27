Накатник Jet JE50000913 (для BD-8, BD-7, BD-920)
Арт. Х12403464
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Тип
|накатник
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Вес, кг
|0.35
- Накатник JET JE50000913 представляет собой обязательное приспособление для выполнения определенных работ на токарном оборудовании марки JET. Накатник от компании JET применяется на токарных станках моделей BD-7, BD-8 и BD-920. Приспособление незаменимо при обработке деревянных заготовок и изделий.
Преимущества
- Накатывание поверхности под воздействием накатника обеспечивает в процессе обработки получение шероховатостей на поверхности или образование специальных насечек
- Роликовый механизм накатника изготовлен из прочного материала, который по прочности значительно превосходит жесткость обрабатываемого материала
- При обработке металлических поверхностей, накатник служит для увеличения чистоты обработки
- Накатник очень практичен в использовании и не заменим при работе на токарном станке