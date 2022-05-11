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Накладка торцевая с фланцем Эра 1111Ф10 для воздуховода, 100 мм
5.0
3
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Площадки торцевые (монтажные) для воздуховода
    Накладка торцевая с фланцем Эра 1111Ф10 для воздуховода, 100 мм
    Арт. X699145441569639
    5.0
    3
    Накладка торцевая с фланцем Эра 1111Ф10 для воздуховода, 100 мм
    Накладка торцевая с фланцем Эра 1111Ф10 для воздуховода, 100 мм
      Накладка торцевая с фланцем Эра 1111Ф10 для воздуховода, 100 мм
      Накладка торцевая с фланцем Эра 1111Ф10 для воздуховода, 100 мм

      Накладка торцевая с фланцем Эра 1111Ф10 для воздуховода, 100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145441569639
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.03
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Накладка торцевая с фланцем 100 мм Эра 1111Ф10 - предназначена для декоративного оформления вытяжных выходов вентиляционных систем. Монтажный фланец предназначен для присоединения воздуховодов соответствующего сечения. Подходит для настенного или потолочного монтажа.

        Преимущества

        • Крепится к месту монтажа при помощи шурупов
        • Соединение с воздуховодами соответствующего диаметра осуществляется напрямую
        • Производится из высококачественного пластика, что обеспечивает ударопрочность, стойкость к агрессивным средам, атмосферным явлениям
        • Пластик относится к трудновоспламеняемым материалам, выдерживает частые перепады температуры
        • Размер - 113х112 мм
        • Внешний диаметр - 100 мм