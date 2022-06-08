Универсальные наколенники STAYER 11193_z01 (1 пара)

Уменьшают нагрузку на колено и снижают риск повреждения сустава во время работы;

Изготовлены из резины толщиной 5 мм;

Простая и надежная фиксация на ноге;

Противоскользящая поверхность;

Могут использоваться на любых поверхностях.

Наколенники защитные, STAYER, STANDARD, 11193_z01 предназначены для защиты коленных суставов от механического воздействия, а также воздействия повышенных и пониженных температур при выполнении различных работ на производстве, в быту и в саду. Предохраняют брюки рабочего костюма от преждевременного истирания. Особенности и преимущества: