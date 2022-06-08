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Универсальные наколенники STAYER 11193_z01 (1 пара)
5.0
2
450 ₽
Костюмы сварщика
    Универсальные наколенники STAYER 11193_z01 (1 пара)
    Арт. Х152134
    5.0
    2
    Универсальные наколенники STAYER 11193_z01 (1 пара)
    Универсальные наколенники STAYER 11193_z01 (1 пара)
      Универсальные наколенники STAYER 11193_z01 (1 пара)
      Универсальные наколенники STAYER 11193_z01 (1 пара)

      Универсальные наколенники STAYER 11193_z01 (1 пара)

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х152134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Световозвращающая полоса
      		Нет
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Наколенники защитные, STAYER, STANDARD, 11193_z01 предназначены для защиты коленных суставов от механического воздействия, а также воздействия повышенных и пониженных температур при выполнении различных работ на производстве, в быту и в саду. Предохраняют брюки рабочего костюма от преждевременного истирания. Особенности и преимущества:
        • Уменьшают нагрузку на колено и снижают риск повреждения сустава во время работы;
        • Изготовлены из резины толщиной 5 мм;
        • Простая и надежная фиксация на ноге;
        • Противоскользящая поверхность;
        • Могут использоваться на любых поверхностях.