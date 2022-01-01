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Наконечник сварочный прямой 0.8 мм к аппарату Мидиком
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Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Наконечник сварочный прямой 0.8 мм к аппарату Мидиком
    Арт. 709855
    Наконечник сварочный прямой 0.8 мм к аппарату Мидиком

      Наконечник сварочный прямой 0.8 мм к аппарату Мидиком

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 709855

      Характеристики

      Производитель
      		Мидиком
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр проволоки, мм
      		0.8
      Резьба
      		М6
      Длина, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Наконечник сварочный прямой Мидиком 0.8 мм - является сменным элементом для горелок MIG/MAG Мидиком. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6. Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования. 

        Преимущества
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Надежность