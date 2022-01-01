Наконечник сварочный прямой 0.8 мм к аппарату Мидиком

Наконечник сварочный прямой Мидиком 0.8 мм - является сменным элементом для горелок MIG/MAG Мидиком. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6. Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования.

Преимущества