Наконечник сварочный прямой 0.8 мм к аппарату Мидиком
Арт. 709855
Характеристики
|
Производитель
|Мидиком
|
Родина бренда
|Россия
|
Диаметр проволоки, мм
|0.8
|
Резьба
|М6
|
Длина, мм
|25
- Наконечник сварочный прямой Мидиком 0.8 мм - является сменным элементом для горелок MIG/MAG Мидиком. Предназначен для точной подачи проволоки и для формирования качественной сварочной дуги. Подсоединяется к держателю наконечника с помощью резьбы М6. Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность