Наконечник цельнотянутый № 1А Донмет 237.500.11 к горелкам Г2
Арт. 712128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Вес, кг
|0.06
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Материал
|медь
- Наконечник цельнотянутый № 1А Донмет 237.500.11 к горелкам Г2 - используется для сварки в труднодоступных местах. Толщина свариваемого металла: 0.5-1.0 мм. Применяемый горючий газ: ацетилен. Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Позволяет выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах
- Надежность