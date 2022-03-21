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Наконечник цельнотянутый № 1А Донмет 237.500.11 к горелкам Г2
5.0
2
Найти аналог
Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Наконечник цельнотянутый № 1А Донмет 237.500.11 к горелкам Г2
    Арт. 712128
    5.0
    2
    Наконечник цельнотянутый № 1А Донмет 237.500.11 к горелкам Г2

      Наконечник цельнотянутый № 1А Донмет 237.500.11 к горелкам Г2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 712128
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Вес, кг
      		0.06
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Наконечник цельнотянутый № 1А Донмет 237.500.11 к горелкам Г2 - используется для сварки в труднодоступных местах. Толщина свариваемого металла: 0.5-1.0 мм. Применяемый горючий газ: ацетилен. Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования. 

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Позволяет выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах
        • Надежность