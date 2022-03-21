Преимущества

Наконечник цельнотянутый № 1А Донмет 237.500.11 к горелкам Г2 - используется для сварки в труднодоступных местах. Толщина свариваемого металла: 0.5-1.0 мм. Применяемый горючий газ: ацетилен. Изготовлен из меди, что обеспечивает надежность и долговечность использования.