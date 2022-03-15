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Наконечник для полива Gardena ComfortPlus 02041-2000000
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Наконечник для полива Gardena ComfortPlus 02041-2000000
    Арт. X19031850196
    5.0
    2
    Наконечник для полива Gardena ComfortPlus 02041-2000000
    Наконечник для полива Gardena ComfortPlus 02041-2000000
      Наконечник для полива Gardena ComfortPlus 02041-2000000
      Наконечник для полива Gardena ComfortPlus 02041-2000000

      Наконечник для полива Gardena ComfortPlus 02041-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Наконечник Gardena ComfortPlus 02041-2000000 – классическая модель насадки на шланг для ручного полива в саду и на огороде, также его можно использовать для хозяйственных целей: помыть садовый инвентарь, очистить дорожки. Поливальный наконечник представляет собой трубчатую конструкцию, с одного конца которой установлено стандартное штуцерное соединение со специальным коннектором для подсоединения к шлангу. На месте присоединения к шлангу располагается резиновое кольцо, обеспечивающее плотную состыковку с подающим воду шлангом и гарантирующее герметичность системы. Несъемная муфта предупреждает вероятность ее потери. Другой конец инструмента представляет собой регулируемый распылитель – сопло.

        Преимущества:

        • Простота использования.
        • Легкая установка.
        • Регулировка расхода воды.
        • Регулировка струи — плавная.
        • Удобная поворотная ручка.