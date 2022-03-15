Наконечник для полива Gardena ComfortPlus 02041-2000000

Преимущества:

Простота использования.

Легкая установка.

Регулировка расхода воды.

Регулировка струи — плавная.

Удобная поворотная ручка.

Наконечник Gardena ComfortPlus 02041-2000000 – классическая модель насадки на шланг для ручного полива в саду и на огороде, также его можно использовать для хозяйственных целей: помыть садовый инвентарь, очистить дорожки. Поливальный наконечник представляет собой трубчатую конструкцию, с одного конца которой установлено стандартное штуцерное соединение со специальным коннектором для подсоединения к шлангу. На месте присоединения к шлангу располагается резиновое кольцо, обеспечивающее плотную состыковку с подающим воду шлангом и гарантирующее герметичность системы. Несъемная муфта предупреждает вероятность ее потери. Другой конец инструмента представляет собой регулируемый распылитель – сопло.