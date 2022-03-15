Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000

Преимущества:

Простота использования;

Легкая установка;

Плавная регулировка струи;

Удобно держать.

Наконечник CLASSIC GARDENA арт. 08114 – надежное и эффективное приспособление для ручного полива различных насаждений: цветников, грядок, кустов и т.д., а также для бытового использования, например, можно очистить от грязи хозяйственный инвентарь, помыть дорожки возле дома и т.д.