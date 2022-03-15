Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
Арт. X19031850207
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
- Наконечник CLASSIC GARDENA арт. 08114 – надежное и эффективное приспособление для ручного полива различных насаждений: цветников, грядок, кустов и т.д., а также для бытового использования, например, можно очистить от грязи хозяйственный инвентарь, помыть дорожки возле дома и т.д.
Преимущества:
- Простота использования;
- Легкая установка;
- Плавная регулировка струи;
- Удобно держать.