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Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
5.0
2
Найти аналог
Распылители
    Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
    Арт. X19031850207
    5.0
    2
    Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
    Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
    Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
    Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
      Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
      Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
      Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000
      Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000

      Наконечник для полива Gardena Classic 08114-2900000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850207
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Наконечник CLASSIC GARDENA арт. 08114 – надежное и эффективное приспособление для ручного полива различных насаждений: цветников, грядок, кустов и т.д., а также для бытового использования, например, можно очистить от грязи хозяйственный инвентарь, помыть дорожки возле дома и т.д.

        Преимущества:

        • Простота использования;
        • Легкая установка;
        • Плавная регулировка струи;
        • Удобно держать.