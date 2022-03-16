Наконечник к горелке №1 А Джет
Арт. 712113
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.01
|
Материал
|металл
- Наконечник к горелке №1 А Джет - предназначен для ацетиленовых горелок Г2, Г3, КРГА. Применяется для пропуска газа в сварочную ванну. Крепится к стволу горелки. Рабочий газ — ацетилен. Предназначен для газопламенной обработки металлов толщиной 0.5–1.0 мм. Наконечники позволяют выполнять работы в ограниченном пространстве и в труднодоступных местах.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Надежность