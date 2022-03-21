Наконечник TBi 340P241402 (М10-2.4, 33 мм, ECU)
Арт. X13110553
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр проволоки, мм
|2.4
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Резьба
|М10
- Контактный наконечник TBi 340P241402 - предназначен для подвода сварочной проволоки к сварочной ванне. Резьба М10, длина наконечника 33 мм, материал – медь.
Преимущества
- Применяется для направленного подвода сварочной проволоки в место сварки и подачи сварочного тока на проволоку
- Изготавливается из чистой электротехнической меди, а так же с добавлением циркония и хрома для большей долговечности наконечника, и добавлением алюминия для сварки алюминиевой проволокой
- Подходит для горелок TBi: 6G, 8G, 8W, 9W