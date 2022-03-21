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Наконечник TBi 340P241402 (М10-2.4, 33 мм, ECU)
5.0
2
92 ₽
Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Наконечник TBi 340P241402 (М10-2.4, 33 мм, ECU)
    Арт. X13110553
    5.0
    2
    Наконечник TBi 340P241402 (М10-2.4, 33 мм, ECU)

      Наконечник TBi 340P241402 (М10-2.4, 33 мм, ECU)

      92 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13110553
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр проволоки, мм
      		2.4
      Резьба
      		М10
      Все характеристики
      92 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Контактный наконечник TBi 340P241402 - предназначен для подвода сварочной проволоки к сварочной ванне. Резьба М10, длина наконечника 33 мм, материал – медь. 

        Преимущества

        • Применяется для направленного подвода сварочной проволоки в место сварки и подачи сварочного тока на проволоку
        • Изготавливается из чистой электротехнической меди, а так же с добавлением циркония и хрома для большей долговечности наконечника, и добавлением алюминия для сварки алюминиевой проволокой
        • Подходит для горелок TBi: 6G, 8G, 8W, 9W