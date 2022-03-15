Преимущества

Самая маленькая насадка для газовоздушных горелок

Наконечник микро с инжектором РО Джет 102070000 для ГВГ Микро Джет - получили широкое применение в ювелирных и стеклодувных работах. Часовой камень рубин используется в наконечнике в качестве инжектора. Вентиль горелки ГВГ Микро Джет отличается возможностью тонкой настройки.