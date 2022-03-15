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Наконечник микро с инжектором РОО Джет 102060000
5.0
2
400 ₽
Токосъемники и токопроводящие наконечники
    Наконечник микро с инжектором РОО Джет 102060000
    Арт. X1303070443
    5.0
    2
    Наконечник микро с инжектором РОО Джет 102060000

      Наконечник микро с инжектором РОО Джет 102060000

      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1303070443
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.01
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Наконечник микро с инжектором РОО Джет 102060000 для ГВГ Микро Джет - получили широкое применение  в ювелирных и стеклодувных работах. Часовой камень рубин используется в наконечнике в качестве инжектора. Вентиль горелки ГВГ Микро Джет отличается возможностью тонкой настройки.

        Преимущества

        • Самая маленькая насадка для газовоздушных горелок