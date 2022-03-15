Наконечник микро с инжектором РОО Джет 102060000
Арт. X1303070443
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.01
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Материал
|металл
Наконечник микро с инжектором РОО Джет 102060000 для ГВГ Микро Джет - получили широкое применение в ювелирных и стеклодувных работах. Часовой камень рубин используется в наконечнике в качестве инжектора. Вентиль горелки ГВГ Микро Джет отличается возможностью тонкой настройки.
Преимущества
- Самая маленькая насадка для газовоздушных горелок