Наконечник микро с инжектором РОО Джет 102060000 для ГВГ Микро Джет - получили широкое применение в ювелирных и стеклодувных работах. Часовой камень рубин используется в наконечнике в качестве инжектора. Вентиль горелки ГВГ Микро Джет отличается возможностью тонкой настройки.

Преимущества