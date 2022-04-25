Напильник круглый Husqvarna 5100957-01, 4.0 мм, 2 шт.
Арт. X188145951
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Назначение
|заточка цепей
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Длина, мм
|250
- Напильник круглый Husqvarna 5100957-01 используется для заточки цепей бензо- и электропил. Также его можно применять для очищения паза направляющей шины от грязи и опилок. Имеет производительность на 20% больше в отличие от других аналогичных напильников. Удобная рукоятка, приобретаемая отдельно, обеспечит быструю и правильную заточку без лишних усилий. Хорошо заточенная цепь обеспечит безопасность в работе и отличный результат. Напильник выполнен из высококачественной стали, имеет длительный период эксплуатации.