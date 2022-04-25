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Напильник круглый Husqvarna 5100957-01, 4.0 мм, 2 шт.
5.0
2
250 ₽
Комплекты напильников
    Напильник круглый Husqvarna 5100957-01, 4.0 мм, 2 шт.
    Арт. X188145951
    5.0
    2
    Напильник круглый Husqvarna 5100957-01, 4.0 мм, 2 шт.
    Напильник круглый Husqvarna 5100957-01, 4.0 мм, 2 шт.
      Напильник круглый Husqvarna 5100957-01, 4.0 мм, 2 шт.
      Напильник круглый Husqvarna 5100957-01, 4.0 мм, 2 шт.

      Напильник круглый Husqvarna 5100957-01, 4.0 мм, 2 шт.

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X188145951
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		250
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник круглый Husqvarna 5100957-01 используется для заточки цепей бензо- и электропил. Также его можно применять для очищения паза направляющей шины от грязи и опилок. Имеет производительность на 20% больше в отличие от других аналогичных напильников. Удобная рукоятка, приобретаемая отдельно, обеспечит быструю и правильную заточку без лишних усилий. Хорошо заточенная цепь обеспечит безопасность в работе и отличный результат. Напильник выполнен из высококачественной стали, имеет длительный период эксплуатации.