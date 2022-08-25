Напильник круглый Stihl 56057713206 3.2 мм

Преимущества:

Удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей;

Подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL;

Может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил;

Для заточки бытовых бензиновых и электропил;

Увеличение производительности распила;

Надежность;

Износостойкость.

Напильник круглый 1/4" P, D 3,2 мм х 150 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании.