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Напильник круглый Stihl 56057713206 3.2 мм
5.0
1
170 ₽
Напильники
    Напильник круглый Stihl 56057713206 3.2 мм
    Арт. X1881459100
    5.0
    1
    Напильник круглый Stihl 56057713206 3.2 мм

      Напильник круглый Stihl 56057713206 3.2 мм

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1881459100
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		150
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник круглый 1/4" P, D 3,2 мм х 150 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании.

        Преимущества:

        • Удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей;
        • Подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL;
        • Может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил;
        • Для заточки бытовых бензиновых и электропил;
        • Увеличение производительности распила;
        • Надежность;
        • Износостойкость.