Напильник круглый Stihl 56057713206 3.2 мм
Арт. X1881459100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Длина, мм
|150
- Напильник круглый 1/4" P, D 3,2 мм х 150 мм - регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для обслуживания инструмента STIHL мы предлагаем вам круглый напильник для заточки цепей, который может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании.
Преимущества:
- Удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей;
- Подходит для заточных наборов, рукояток и державок STIHL;
- Может использоваться для обслуживания профессиональных и бытовых бензиновых и электропил;
- Для заточки бытовых бензиновых и электропил;
- Увеличение производительности распила;
- Надежность;
- Износостойкость.