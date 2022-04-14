Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм

Преимущества:

Достижение качественного результата опиливания;

Отверстие в ручке для подвесного хранения;

Надежность;

Износоустойчивость;

Длительный срок службы;

Двойная перекрестная насечка;

Длина 25 см;

Квадратное сечение;

Ручка защищена бесцветным лаком.

Квадратный напильник 250 мм СИБРТЕХ 15929 является прекрасным помощником при необходимости обработки различных поверхностей у заготовок из твердых материалов. Благодаря двойной перекрестной насечке №2 с помощью напильника можно легко и быстро добиться качественного результата опиливания. Инструмент обладает повышенным сроком службы, деревянная ручка покрыта бесцветным лаком, который убережет ее от рассыхания или набухания.