Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм
Арт. X1319182295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|универсальное
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Длина, мм
|365
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- Квадратный напильник 250 мм СИБРТЕХ 15929 является прекрасным помощником при необходимости обработки различных поверхностей у заготовок из твердых материалов. Благодаря двойной перекрестной насечке №2 с помощью напильника можно легко и быстро добиться качественного результата опиливания. Инструмент обладает повышенным сроком службы, деревянная ручка покрыта бесцветным лаком, который убережет ее от рассыхания или набухания.
Преимущества:
- Достижение качественного результата опиливания;
- Отверстие в ручке для подвесного хранения;
- Надежность;
- Износоустойчивость;
- Длительный срок службы;
- Двойная перекрестная насечка;
- Длина 25 см;
- Квадратное сечение;
- Ручка защищена бесцветным лаком.