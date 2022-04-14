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Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм
5.0
2
200 ₽
Напильники
    Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм
    Арт. X1319182295
    5.0
    2
    Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм

      Напильник квадратный Сибртех 15929, деревянная рукоятка, 250 мм

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319182295
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		универсальное
      Длина, мм
      		365
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Квадратный напильник 250 мм СИБРТЕХ 15929 является прекрасным помощником при необходимости обработки различных поверхностей у заготовок из твердых материалов. Благодаря двойной перекрестной насечке №2 с помощью напильника можно легко и быстро добиться качественного результата опиливания. Инструмент обладает повышенным сроком службы, деревянная ручка покрыта бесцветным лаком, который убережет ее от рассыхания или набухания.

        Преимущества:

        • Достижение качественного результата опиливания;
        • Отверстие в ручке для подвесного хранения;
        • Надежность;
        • Износоустойчивость;
        • Длительный срок службы;
        • Двойная перекрестная насечка;
        • Длина 25 см;
        • Квадратное сечение;
        • Ручка защищена бесцветным лаком.