Напильник плоский для заточки дисков Stihl 08142123310, 200 мм
Арт. X186125260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Длина, мм
|200
- Напильник плоский STIHL 08142123310, для заточки дисков с остроугольными зубьями.
Преимущества:
- Напильник от Stihl изготовлен из высококачественной стали и предназначен для прецизионной обработки ограничителей глубины реза при заточке дисков.
- Высокое качество материала обеспечивает его долговечность.
- Напильник имеет простую одинарную насечку и прямоугольное сечение.
- В целях упрощения использования возможно оснащение рукояткой.