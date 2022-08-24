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Напильник плоский для заточки дисков Stihl 08142123310, 200 мм
5.0
1
1 026 ₽
Напильники
    Напильник плоский для заточки дисков Stihl 08142123310, 200 мм
    Арт. X186125260
    5.0
    1
    Напильник плоский для заточки дисков Stihl 08142123310, 200 мм

      Напильник плоский для заточки дисков Stihl 08142123310, 200 мм

      1 026 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125260
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      1 026 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник плоский STIHL 08142123310, для заточки дисков с остроугольными зубьями.

        Преимущества:

        • Напильник от Stihl изготовлен из высококачественной стали и предназначен для прецизионной обработки ограничителей глубины реза при заточке дисков. 
        • Высокое качество материала обеспечивает его долговечность. 
        • Напильник имеет простую одинарную насечку и прямоугольное сечение. 
        • В целях упрощения использования возможно оснащение рукояткой.