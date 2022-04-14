Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм
Арт. Х1304198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|универсальное
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Длина, мм
|365
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- Плоский напильник 250 мм СИБРТЕХ 16229 - это надежный и очень эффективный в использовании столярно-слесарный инструмент, который используется для обработки плоских поверхностей заготовок из твердых материалов. Инструмент имеет удобную деревянную ручку и плоскую рабочую часть длиной 25 см с двойной перекрестной насечкой для достижения качественного результата обработки.
Преимущества:
- Двойная насечка;
- Износоустойчивость;
- Удобство в использовании;
- Надежность;
- Эффективность;
- Длина 25 см;
- Ширина плоской части напильника уменьшается от середины к носу.