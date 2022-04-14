Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм

Преимущества:

Двойная насечка;

Износоустойчивость;

Удобство в использовании;

Надежность;

Эффективность;

Длина 25 см;

Ширина плоской части напильника уменьшается от середины к носу.

Плоский напильник 250 мм СИБРТЕХ 16229 - это надежный и очень эффективный в использовании столярно-слесарный инструмент, который используется для обработки плоских поверхностей заготовок из твердых материалов. Инструмент имеет удобную деревянную ручку и плоскую рабочую часть длиной 25 см с двойной перекрестной насечкой для достижения качественного результата обработки.