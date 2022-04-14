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Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм
4.5
2
260 ₽
Напильники
    Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм
    Арт. Х1304198
    4.5
    2
    Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм

      Напильник плоский Сибртех 16229, деревянная рукоятка, 250 мм

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1304198
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		универсальное
      Длина, мм
      		365
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоский напильник 250 мм СИБРТЕХ 16229 - это надежный и очень эффективный в использовании столярно-слесарный инструмент, который используется для обработки плоских поверхностей заготовок из твердых материалов. Инструмент имеет удобную деревянную ручку и плоскую рабочую часть длиной 25 см с двойной перекрестной насечкой для достижения качественного результата обработки.

        Преимущества:

        • Двойная насечка;
        • Износоустойчивость;
        • Удобство в использовании;
        • Надежность;
        • Эффективность;
        • Длина 25 см;
        • Ширина плоской части напильника уменьшается от середины к носу.