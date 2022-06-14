Напильник плоский Stihl 08142523356, 150 мм
Арт. X186125259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Длина, мм
|150
- Плоский напильник,150 мм предназначен для обработки ограничителей глубины реза, определяющих глубину врезания в древесину зубьев бензопилы и толщину снимаемой стружки. Напильник удобно захватывается ладонью, что позволяет полностью контролировать движения, не боясь повредить ограничитель. Процесс заточки осуществляется быстро и без усилий — в несколько прикосновений с затачиваемой поверхностью.
Преимущества:
- Облегчение рабочего процесса;
- Удобсто и простота;
- Малый вес;
- Износостойкость.