Напильник плоский Stihl 08142523356, 150 мм

Преимущества:

Облегчение рабочего процесса;

Удобсто и простота;

Малый вес;

Износостойкость.

Плоский напильник,150 мм предназначен для обработки ограничителей глубины реза, определяющих глубину врезания в древесину зубьев бензопилы и толщину снимаемой стружки. Напильник удобно захватывается ладонью, что позволяет полностью контролировать движения, не боясь повредить ограничитель. Процесс заточки осуществляется быстро и без усилий — в несколько прикосновений с затачиваемой поверхностью.