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Напильник плоский Stihl 08142523356, 150 мм
5.0
3
570 ₽
Напильники
    Напильник плоский Stihl 08142523356, 150 мм
    Арт. X186125259
    5.0
    3
    Напильник плоский Stihl 08142523356, 150 мм

      Напильник плоский Stihl 08142523356, 150 мм

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125259
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		150
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Плоский напильник,150 мм предназначен для обработки ограничителей глубины реза, определяющих глубину врезания в древесину зубьев бензопилы и толщину снимаемой стружки. Напильник удобно захватывается ладонью, что позволяет полностью контролировать движения, не боясь повредить ограничитель. Процесс заточки осуществляется быстро и без усилий — в несколько прикосновений с затачиваемой поверхностью.

        Преимущества:

        • Облегчение рабочего процесса;
        • Удобсто и простота;
        • Малый вес;
        • Износостойкость.